Dos hombres quedaron detenidos este jueves por el robo en la Capilla San José Esposo ubicada en calle Neuquén 653 de la localidad de Malagueño.

Vale recordar que los ladrones atacaron la iglesia el viernes pasado por la noche. Entraron al edificio a través del ventiluz del baño, según relataron los vecinos.

Se habían robado diversas herramientas, equipos de sonido como micrófonos y un parlante, además de un espejo y otros objetos de uso diario. También se llevaron botellas de vino destinadas a la liturgia, junto con golosinas y gaseosas que habían quedado guardadas del Día del Niño.

Sin embargo no se llevaron objetos de liturgia propiamente dichos porque era “difícil venderlos en los alrededores". También habían robado cables del mamógrafo del hospital local.

El allanamiento tuvo lugar en Camino Blanco, sin número, donde fueron detenidos dos hombres de 28 y 30 años.

Los uniformados lograron recuperar un parlante y secuestraron diversas prendas de vestir relacionadas con el hecho.

Los aprehendidos, junto con los elementos incautados, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.