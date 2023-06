Un minuto y medio antes de que Marcos Ferrer y Oscar Agost Carreño entraran a la sala de prensa del búnker de Juntos por el Cambio, los grandes televisores del espacio mostraban un tuit de Juan Manuel Cid, uno de los principales armadores de la lista peronista, que rezaba lo siguiente: "GANAMOS CÓRDOBA!!! Ganamos por más de diez puntos! Muchas gracias a todos los cordobeses por participar!".

VER: Marcos Ferrer habló de dificultades en la transmisión de datos: "Somos muy pero muy optimistas"

El tono del intendente radical de Río Tercero y la cara del armador del PRO parecían certificar el mensaje de la contraparte. Ferrer dio el puntapié inicial y habló sobre los problemas de transmisión de datos en algunas mesas. Manifestó optimismo por los primeros resultados, pero el clima no coincidía.

VER: Marcos Carasso: "Nos llena de optimismo pero hay que esperar"

Todo cambió en el amplio espacio contiguo a la sala de prensa: el bar del Quality estalló cuando los canales de televisión mostraron los primeros resultados, que daban a Juez varios puntos por encima de Martín Llaryora. Se gritó como un gol y arrancaron los cánticos: "¡Olé, olé, olééééé, Luis Juez, Luis Juez!". El jefe del improvisado paravalancha cambiemita era Marcelo Cossar, actual legislador y exviceintendente de Córdoba en la gestión Mestre, cuando Juez era mala palabra en el Palacio 6 de Julio.

En las mesas cercanas también festejaban Soher El Sukaria, los Negri -Mario y Juan-, Pedro Dellarossa, Sebastián García Díaz y dirigentes varios.

La algarabía se fue aplacando a medida que los resultados acercaban al candidato peronista a los números de Juez.

La nota a esa hora la puso Patricia Bullrich. La precandidata presidencial llegó al Quality y se metió al salón reservado para dirigentes en medio de un gran revuelo y casi sin pronunciar palabra. La consigna era no dar declaraciones hasta que no llegue Luis Juez. Por ahora, el candidato a gobernador no dio el presente.

Los datos de las más de 500 mesas testigo de Juntos por el Cambio iban a estar alrededor de las 20, según adelantó Ferrer. Casi con una hora de demora, el propio riotercerense salió a anunciar que con el 40% de esa estructura procesada en el centro de cómputos propio, Luis Juez tenía una diferencia “favorable y sostenida” de un punto y medio.

Eran cerca de las 21 y aparecieron las dos primeras definiciones cambiemitas mirando los números. “Fue una elección muy reñida”, fue la primera. “No tengo dudas de que se viene el cambio en Córdoba”, fue la segunda.