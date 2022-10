La Feria del Libro Córdoba 2022 entra en su recta final pero todavía quedan muchas actividades para todos públicos con entrada libre y gratuita.

El fin de semana extra largo es una excelente excusa para acercarse a disfrutar de las numerosas propuestas infanto-juveniles con talleres, espectáculos y presentaciones de libros; encuentros de lectura y escritura de poesía.

También de las charlas de educación, cultura, pensamiento contemporáneo y temáticas actuales; teatro, música, y presentaciones de libros.

Además, de 11 a 21 están abiertos todos los stands de venta de libros en la supermanzana de la Plaza de la Intendencia y de 15 a 21 en el Cabildo. Mirá la agenda completa:

DOMINGO 9/10

17 hs. Mesa Debate “El fenómeno Páez”. Nadie discute la importancia y la vigencia de Fito Páez en el rock argentino. Sin embargo, su figura tuvo una exposición singular en 2022 y por motivos estrictamente artísticos: lanzamientos de varios álbumes, una entrevista en el ciclo Caja Negra y los festejos por los 30 años de “El amor después del amor”, uno de los discos que pertenecen a la historia grande de la música argentina. Participan: Federico Anzardi y Juan Manuel Pairone. Carpa Grilla Central.

17 hs. Taller de Arte Inclusivo. Diserta: Fundación Empate. Curaduría de “Potenciate”. Domo Inclusivo.

18 hs. Presentación del libro “Te lo digo por tu bien”, de Agustina Cabaleiro (@Onlinemami). "¿Cómo se supone que vas a quererte si todo el mundo te está diciendo todo el tiempo que no vales nada?", se pregunta la autora, e intenta esbozar algunas respuestas, porque desde muy chica supo (aprendió a los golpes) que su cuerpo era una marca indeleble, un estigma. Escenario Sobremonte.

18 hs. Presentación de libro “Historias insólitas de los mundiales”, de Luciano Wernike. Un libro emblemático para fanáticos y curiosos: lleno de historias, anécdotas y casos increíbles sobre los mundiales de fútbol, en la cuenta regresiva para Qatar 2022. Domo Joven.

18 hs. Narración y taller “Maratón de arte y cuentos” de Gabinete Creativo, dirigido a público infantil. A cargo de Valentina Martínez Gallino. Organiza: Gabinete Creativo. Auditorio Calipacer.

19 hs. Presentación de “El Tiempo de las Moscas”, de Claudia Piñeiro. La autora presenta su flamante y esperada novela, en la cual retoma la historia de Inés, recordada protagonista de “Tuya”, en un relato de coraje y amistad que retrata cabalmente nuestra sociedad. Ed. Penguin Random House. Acompaña: Juliana Rodríguez. Carpa Grilla Central.

19 hs. Presentación del libro “Éxodo Jujeño”, reedición 10 años de Hernán Brienza. Presenta: Mariano Saravia. Éter Libros. Patio Mayor, Cabildo de Córdoba.

20 hs. TEATRO. “Cosa de Gordxs” de Daniela Fontanetto, Mamina Andrada y Lorelei Lopes. Dirección: Daniela Fontanetto. En Escena: Mamina Andrada y Lorelei Lopes. Público mayor a 14 años Domo Joven. Cupo limitado (por orden de llegada).

21 hs. MÚSICA. Emmanuel Horvilleur, en vivo. Escenario Sobremonte.

LUNES 10/10

17 hs. Charla “Memes y polidramas contemporáneos”, a cargo de No es de Vegana. Una pregunta como “¿en qué andan, amichas?” no necesita explicación para las más de 400 mil personas que siguen a No es de Vegana, un proyecto cordobés de memes lleno de guiños y señas de identidad. Sus responsables (las “absurdas” Ariel y Gluko Lin) dialogarán con la antropóloga Cecilia Castro. Entre otros temas, abordarán el meme como vehículo para comunicar ideas, humor, ironía y posmodernismo. Escenario Sobremonte.

17 hs. Charla “Autismo en todos los sentidos”. Disertantes de: Fundación Familias CEA Córdoba. Curaduría de “Potenciate”. Domo Inclusivo.

17 hs. Conferencia “¿Es posible una Escuela Nueva?”, basado en el legado de las autoras Olga y Leticia Cossettini. El encuentro tiene incluye una actividad vivencial cossettiniana, a cargo de la profesora Marcela Ciappini. Organiza: CALIPACER. Auditorio Calipacer.

17 hs. “Historia del teatro de títeres”. Lucía Di Mauro. Participan: Mauricio Pereyra, Iván Buenader,Mario Díaz, Carlos Piñero, Mónica Evangelista, Yanina Pérez, Patricia Coppola y Marcos Luc. Domo Joven.

18.30 hs.. Mesa debate “El Mundial, una pasión global”. A pocas semanas de la esperada Copa del Mundo de Qatar, se debate sobre fútbol y sociedad, y el impacto que provoca la gran competencia del fútbol. Participan: Bocha Huriet, y Alejandro Mareco, entre otras/os. Escenario Sobremonte.

20 hs. MÚSICA. Hilda Lizarazu + Escalandrum con Daniel Pipi Piazzola en vivo. Escenario Sobremonte.