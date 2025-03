El Teatro del Libertador presenta la obra Mujeres del árbol, el viernes 7 a las 20. La Banda Sinfónica de la Provincia estrena la obra del compositor cordobés Nicolás Mazza, con dirección del maestro Pablo Almada.



La suite echa raíces en el ascendiente materno del músico, aunque está dedicada a "todos los linajes femeninos que han pasado por este mundo dejando profundas huellas de amor y vida". El concierto es parte de las actividades por el Mes de la Mujer, organizadas por la Agencia Córdoba Cultura.





Dentro del programa, se escucharán In linving color, de Katahj Copley, The creation of faith, de Jodie Blackshaw, y Pilgrim concierto, de Thomas Doss, con la actuación destacada del solista de saxo Nicolás Ahumada.



Localidades en Vélez Sarsfield 365, de martes a sábados de 9 a 20, 414-3412, y por Autoentrada: platea, 6.000; cazuela, 4.000; tertulia, 3.000, paraíso, 2000; palcos altos y bajos, 20.000 y palcos cazuela, 12.000 pesos.