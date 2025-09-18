Este jueves 18 de septiembre, Córdoba celebra el Día de la Bandera Provincial, al cumplirse 15 años de la creación de uno de sus principales símbolos identitarios. La fecha recuerda el paso a la inmortalidad del brigadier Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de la provincia, fallecido en 1830.

La bandera fue establecida por la Ley provincial 9.806 del 7 de julio de 2010, presentada oficialmente en diciembre de ese año e izada por primera vez el 29 de diciembre en la plazoleta de Bustos, en el acceso al Parque Sarmiento.

Su diseño surgió de un concurso en el que estudiantes del Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas sintetizaron los valores históricos y culturales de la provincia.

El pabellón está compuesto por tres franjas verticales de igual ancho:

Rojo: simboliza la sangre derramada y el federalismo defendido por Córdoba.

Celeste: evoca los aportes a la independencia nacional y los ríos que recorren el territorio.

Blanco: representa la identidad de un pueblo forjado por diversas corrientes migratorias.

En el centro, el sol bordado en hilo dorado corona la insignia, tal como dispone la normativa. Los colores elegidos guardan relación con los que utilizaba José Artigas y armonizan con las banderas de Santa Fe y Entre Ríos, provincias hermanas de la Región Centro.

La Legislatura provincial decidió que el Día de la Bandera coincida con la fecha del fallecimiento de Bustos, uniendo así la insignia a la memoria del líder que defendió con firmeza el federalismo y la autonomía de las provincias.

Durante el gobierno de Bustos, se sancionó la primera constitución cordobesa de carácter federal, impulsó la creación de la Sala de Representantes, un Poder Judicial independiente y medidas económicas que protegían la industria nacional.

Hoy, los restos de Bustos descansan en la Catedral de Córdoba, mientras que su legado permanece vivo en la bandera que flamea en cada institución pública provincial.