La Calera: detienen a nueve personas que integraban una banda narco

Luego de seis meses de investigaciones, grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron 12 allanamientos, desbarataron una banda narco integrada por nueve personas (cinco hombres y cuatro mujeres) y secuestraron estupefacientes en la ciudad de La Calera.

Los allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, fueron llevados a cabo en los barrios Centro, Las Flores, El Chorrito, Valle del Sol, Dr. Cocca, Industrial y Los Filtros. Colaboró en los perímetros externos Policía de Córdoba.

En los puntos de venta cerrados se incautaron 728 dosis de marihuana, 322 de cocaína, 47 plantas de cannabis sativa, 60 semillas, dinero ($5.000.000 y 6.600 dólares) y elementos relacionados a la causa.

Para destacar, en el operativo se cerraron cuatro puntos de venta y ocho de guardado y fraccionamiento. Uno de los detenidos contaba con antecedentes por venta de drogas, en una causa federal.