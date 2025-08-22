Luego de seis meses de investigaciones, grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron 12 allanamientos, desbarataron una banda narco integrada por nueve personas (cinco hombres y cuatro mujeres) y secuestraron estupefacientes en la ciudad de La Calera.

Los allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, fueron llevados a cabo en los barrios Centro, Las Flores, El Chorrito, Valle del Sol, Dr. Cocca, Industrial y Los Filtros. Colaboró en los perímetros externos Policía de Córdoba.

La Calera: detienen a nueve personas que integraban una banda narco
Imagen: MPF Córdoba.

En los puntos de venta cerrados se incautaron 728 dosis de marihuana, 322 de cocaína, 47 plantas de cannabis sativa, 60 semillas, dinero ($5.000.000 y 6.600 dólares) y elementos relacionados a la causa.

Para destacar, en el operativo se cerraron cuatro puntos de venta y ocho de guardado y fraccionamiento. Uno de los detenidos contaba con antecedentes por venta de drogas, en una causa federal.