El Concejo Deliberante de La Calera aprobó este martes la eliminación total de impuestos para pymes.

El proyecto, impulsado por el intendente Fernando Rambaldi, forma parte del Régimen de Promoción de la Economía Barrial y del Régimen de Simplificación e Incentivo para el Crecimiento Económico Local.

“Queremos que el sector privado pueda generar riqueza sin tener al Estado como socio bobo. Hoy dimos el primer paso. Ahora es momento de que la Provincia baje Ingresos Brutos y que la Nación modifique la Ley de Contratos Laborales”, dijo el mandatario tras la aprobación del poder legislativo.

Dentro del paquete de leyes figuran la eliminación de más de 100 tasas municipales vinculadas al comercio y la industria; la exención total de impuestos locales para pymes por hasta 30, 10 y 5 años; y el incremento de beneficios fiscales por pagos con tarjeta (del 7,5% al 10%).

“Es un antes y un después para la ciudad, es el régimen de promoción productiva más importante de la provincia y quizás del país”, dijo el Intendente.

Desde el Ejecutivo municipal sostuvieron que la iniciativa apunta a regularizar a los pequeños comerciantes, facilitar habilitaciones en los barrios y establecer condiciones claras y estables que fomenten nuevas inversiones.