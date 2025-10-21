La Municipalidad de La Calera informó que se realizará un corte total del suministro de agua potable en toda la ciudad debido a una rotura grave en el ingreso a la Planta Potabilizadora de la Provincia.

Según indicaron desde la empresa Colón y Punilla Agua y Saneamiento S.A., la duración del corte será de 48 horas.

Por este motivo, el municipio declaró la Alerta Roja y solicitó a los vecinos y vecinas que el uso del recurso hídrico se restrinja exclusivamente para alimentación e higiene.

“Es muy importante que los vecinos comprendan que las reservas de agua domiciliaria y de las cisternas deben utilizarse de manera responsable”, indicaron desde la Municipalidad en un comunicado.

Además, habrá prioridad para los servicios esenciales y el municipio puso en marcha su plan de

contingencia con camiones cisternas para recarga de tanques de centro de salud, fuerzas de seguridad y bomberos.