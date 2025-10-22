Servicios
La Calera restableció el servicio de agua tras la reparación del acueducto
Lo informó el municipio de esa localidad tras haberse suspendido el suministro por 48 horas. Con Alerta Roja vigente, solicitan a los vecinos y vecinas que el uso del recurso hídrico sea responsable.
La Municipalidad de La Calera informó que se restableció el suministro de agua potable en toda la ciudad luego de la reparación por la rotura grave en el ingreso a la Planta Potabilizadora de la Provincia.
El corte duró 48 horas, habían indicado desde la empresa Colón y Punilla Agua y Saneamiento S.A.
Desde el municipio indicaron que el servicio se restableció también en Saldán, Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo.
Solicitan a los vecinos y vecinas que el uso del recurso hídrico sea responsable.