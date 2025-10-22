La Calera restableció el servicio de agua tras la reparación del acueducto

La Municipalidad de La Calera informó que se restableció el suministro de agua potable en toda la ciudad luego de la reparación por la rotura grave en el ingreso a la Planta Potabilizadora de la Provincia.

El corte duró 48 horas, habían indicado desde la empresa Colón y Punilla Agua y Saneamiento S.A.

Desde el municipio indicaron que el servicio se restableció también en Saldán, Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo.

Solicitan a los vecinos y vecinas que el uso del recurso hídrico sea responsable.