Este domingo 17 de agosto, la Municipalidad de La Calera, junto a las agrupaciones gauchas de esa localidad, conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín con una serie de actividades alusivas que incluirán un acto institucional, la tradicional Cabalgata Sanmartiniana y un Patio Criollo de comidas en el Parque Icardi.

La Cabalgata Sanmartiniana, de la que participarán diez agrupaciones gauchas de la región, tiene como objetivo revivir una tradición histórica que forma parte de la identidad cultural de la comunidad de La Calera, además de reafirmar los valores patrióticos, promover el sentido de pertenencia y fortalecer los lazos comunitarios.

La propuesta impulsa actividades culturales para revalorizar las tradiciones criollas de la ciudad y fomentar la convivencia y la participación ciudadana.

Durante la mañana de este domingo 17 de agosto, la cabalgata recorrerá lugares representativos de La Calera, pasando por el centro de la ciudad para concluir en el Parque Icardi.

Luego de la cabalgata, se llevará a cabo el acto central a partir de las 12:00 en el Parque Icardi, para luego continuar con el tradicional Patio Criollo.

La Agrupación Gaucha El Chorrito será la encargada de preparar el tradicional locro y empanadas, que estarán a la venta para todo el público.

