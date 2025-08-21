La Fiscalía de Instrucción La Carlota, a cargo de Romina Wisnivetzky, ordenó la detención de un joven de 19 años que vive en esa ciudad.

Se lo considera presunto autor de los delitos de contacto telemático con niños, niñas y adolescentes con fines sexuales (grooming) reiterado, amenazas calificadas reiteradas y coacción calificada reiterada-.

Según precisaron desde el Ministerio Público Fiscal, los hechos por los cuales se lo acusa ocurrieron entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de marzo de 2025.

La investigación que derivó en la detención se inició a raíz de diversas denuncias recibidas en la Unidad Judicial de La Carlota. Las pruebas fueron contundentes.

Respecto a las víctimas, desde la Justicia precisaron que son seis. El imputado fue trasladado al Establecimiento Penitenciario N° 6.