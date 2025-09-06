La ciudad de Cosquín tuvo su gran fiesta este sábado, en ocasión de celebrar el 86.º aniversario de su fundación. Y lo hizo de la mejor manera, con un desfile que incluyó a instituciones, clubes, escuelas y colectivos comunitarios. Luego se disfrutaron las actuaciones del Coro Municipal, Paola Bernal, Fabricio Rodríguez y el gran cierre a cargo del riojano Sergio Galleguillo, todo por la ya tradicional avenida San Martín.

En el plano institucional, la ciudad contó con la visita del gobernador de la provincia, Martín Llaryora, quien, entre otros anuncios, comprometió un aporte de 200 millones de pesos para obras de cordón cuneta y la entrega del decreto de desanexión a la escuela primaria Juan Bautista Bustos, del barrio San José Obrero.

Frente a la presencia del intendente Raúl Cardinelli, el gobernador también comprometió para la escuela Juan Bautista Bustos la llegada de internet satelital y computadoras.

El mandatario explicó que “desanexar significa construir una conducción propia, para que pueda tener un proyecto pedagógico propio que no dependa ahora de otra escuela”.

El gobernador y el intendente destacaron la obra de agua potable, que beneficia a 600 familias del barrio, y que ya comenzaron los trabajos de conexiones domiciliarias.

En su turno, el intendente Raúl Cardinelli agradeció el acompañamiento de la provincia a la economía local y destacó la conexión de agua potable en la ciudad: “Más de 100 familias del San José Obrero ya tienen agua potable en sus domicilios; es un gusto, es un honor y es un esfuerzo que se ha logrado en conjunto”.

La inversión inicial fue prevista en 800 millones, incluyendo una nueva perforación —que se vincula a una perforación ya realizada con anterioridad— cuyos caudales se impulsarán a través de una cañería que llevará 2.500 metros hasta la cisterna existente y, por medio de la red también a instalar, se distribuirá a 2.800 lotes de San José Obrero.

En el acto estuvieron presentes, además, los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; de Educación, Horacio Ferreyra; y el presidente de la comunidad regional Punilla, Fabricio Díaz, entre otras autoridades.