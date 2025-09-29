En la noche de este miércoles, personal de la División Investigaciones de la Departamental procedió a la detención de una joven de 18 años en la localidad de La Cumbre luego de atacar a una persona. La mujer fue imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa.

Según la investigación preliminar, horas antes la acusada habría agredido con un arma blanca a un hombre de 30 años, provocándole una herida punzocortante en el lado derecho del torso. La victima fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes, donde permanece internado en estado crítico.

La aprehendida quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de la fiscal Paula Kelm, quien dirigirá la continuidad de la causa y las medidas judiciales correspondientes.