A seis años de la desaparición de la joven Delia Gerónimo Polijo sus familiares y allegados se manifestaron este miércoles frente a los tribunales de Villa Dolores para denunciar la falta de medidas y el estancamiento de la causa que tiene a su cargo la fiscal Lucrecia Zambrana.

El 19 de septiembre del 2018 una cámara de seguridad de una estación de servicio en La Paz registró la última imagen de la adolescente de 14 años caminando por la ruta 205 en dirección a su casa en el paraje La Guarida.

Aquella tarde, por los festejos del Día del Estudiante, las autoridades del colegio al que iba Delia dejaron salir antes a los alumnos del IPEM 137.

"Este año su mamá no está bien de salud y está muy angustiada. Ya no cree en la justicia y no tienen esperanzas", dijo la vecina y allegada a la familia Roxana Bonafont en diálogo con el programa Ponete al Día que se emite por la AM 580 y la FM 102.3.

La mujer dijo que la familia de Delia, ladrilleros de Traslasierra, reclaman que la fiscal avance con medidas de prueba como la carta que dejó el único acusado en la causa, quien apareció suicidado a los tres meses de la desaparición.

Mauro Martínez de 27 años dejó una carta de despedida pero el abogado de familia Polijo pidió una pericia porque apuntan a que el joven no sabía ni leer ni escribir.

"Es imposible que el joven haya hecho todo solo, hay un interés en cerrar el caso. En La Paz hay personas caminando por la calle que tuvieron que ver con la desaparición y muerte de Delia", dijo Bonafont.

Hasta el momento las únicas pistas que se hallaron de la adolescente desaparecida fueron una cadenita y una colita de pelo. Sin embargo los rastrillajes que se hicieron hasta el 2020 no dieron resultados positivos.