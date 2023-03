Se exhibe desde este jueves, en el Cineclub Hugo del Carril, la película cordobesa de María Aparicio. El film obtuvo el premio mayor en su categoría (Competencia Argentina) durante la última edición del Festival de Cine de Mar del Plata.

“Ramiro es cocinero en un bar. Hernán es un técnico sin trabajo. Nora es enfermera en un hospital público. Lucía es empleada en una librería. Cuatro historias y una ciudad en blanco y negro de cielos nublados. Ninguno de ellos se conoce entre sí, sólo son habitantes de la misma ciudad”, detalla la sinopsis de “Sobre las nubes”.

El elenco del film cuenta con: Eva Bianco, Malena León, Leandro García Ponzo, Pablo Limarzi y Juana Oviedo.

La dirección es de María Aparicio. En el guion participaron: María Aparicio, Nicolás Abello y Emanuel Díaz.

Este jueves a las 20.30 se presenta una función especial, con presencia de la realizadora, María Aparicio, elenco y equipo técnico, en diálogo con el público presentado y moderado por Roger Koza.

Córdoba en blanco y negro

Sobre la película, que muestra a Córdoba en blanco y negro y siempre a punto de llover, la directora María Aparicio describe: “Yo nací en Córdoba y vivo allí en el mismo barrio de toda la vida que es el centro, donde fue filmada Sobre las nubes. No podría decir que quise hacer una película sobre mi ciudad, no me atrevería a asumir esa consigna sencillamente porque no creo que pueda existir una mirada totalizadora sobre lo que una ciudad es. Lo que sí podría decir es que lo que la película filma tiene mucho que ver con la vida que vivo en Córdoba, con cosas que observé a lo largo de los años y que luego traduje a la ficción, con experiencias habilitadas por la vida de mis padres y por la vida que ellos nos propiciaron a mi hermano y a mi”.

También, agrega: “El trabajo en un sentido amplio es algo que me interesa pensar, porque en la relación que las personas tienen con el dinero y con cómo conseguirlo se cristalizan buena parte de los problemas de este mundo”.

La directora cordobesa, estudió cine en la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja en diversos proyectos en el área de cámara y montaje. Las Calles (2016), su primera película como directora, ha participado en numerosos festivales y muestras nacionales e internacionales, obteniendo diversos reconocimientos.

En julio de 2022 estrenó su segunda película “Sobre las nubes", en la competencia internacional del 33o FIDMarseille. Actualmente trabaja en el montaje de su tercera película “Las cosas indefinidas”.