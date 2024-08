Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto del Pro, con aval oficialista y "dialoguista" por el que será obligatorio entre un 30 y 50% de presencialidad de docentes los días de paro, en todos los niveles, se abre un debate previa aprobación en el Senado, que amerita buscar diferentes opiniones, fuera del arco político.

Para hablar de Educación, recurrimos a la facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde está la Escuela de Ciencias de la Educación y nos encontramos con Vanesa López, profesora de esa unidad académica y también está en la coordinación del Área de Inclusión y en Políticas Educativas, áreas que son muy sensibles a anuncios como por ejemplo, es de declarar la esencialidad del servicio educativo para evitar los paros en la educación Argentina.

Sobre esta especie de “guardias mínimas” de al menos un 30% de presencia de docentes los días de paro, la profesora López, en nota al programa DATA UNIVERSITARIA de Canal 10 y Canal U, nos habló de esto de la esencialidad y le preguntamos si está involucrado con la inclusión en el derecho a estudiar a lo que nos respondió que “por supuesto que sí y me parece que la perspectiva es un poco más compleja, creo que este proyecto de declarar a la educación como servicio esencial y estratégico en principio, desde mi punto de vista, parte de una omisión y de un incumplimiento. Una omisión en tanto que la educación no es un servicio, la educación es un derecho humano y universal, mucho más que un servicio y es un incumplimiento por parte de el Estado Nacional, quién debe garantizar ese derecho, entonces entiendo que este proyecto de ley, que ha obtenido voto por mayoría, por un lado lo que hace es atentar contra y cercenar el derecho a la protesta social de los trabajadores y trabajadoras en este caso de la educación de los niveles obligatorios y por otra parte vulnera algo que ya dábamos por sentado y que es una conquista y que no deberíamos estar discutiendo y es entender a la educación como un derecho social.”

A la profesora López le planteamos esta cuestión del derecho a protestar, estos es, a reclamar salarios dignos por ejemplo, sobre lo que nos manifestó que “en Argentina eso está establecido en en las regulaciones y en las leyes vigentes, el derecho a la protesta, a la huelga, al paro, es un resorte que tienen los trabajadores de todas las actividades para manifestar un reclamo o un desacuerdo con las medidas que tome el gobierno de turno y eso está claro, el derecho a estudiar, como está claro el derecho a un salario digno, porque si no estamos como que es primero: el huevo o la gallina... qué es primero: el derecho a educar que debe estar garantizado o el derecho a que quienes educan cobren un salario digno. Lo que pasa es que son condiciones necesarias, no son condiciones opuestas, no es una o la otra, entonces cuando digo necesarias digo: si el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación en los niveles obligatorios, entonces para ello debe garantizar condiciones, si uno ve o hace un recorrido por las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, en este último tiempo en relación al sistema educativo y su sostenimiento, podríamos preguntarnos cuán esencial es la educación pública para para este Gobierno y para los sectores políticos que lo apoyaron en su proyecto ?

Asimismo, la profesora López planteó “ver cuán esencial es la educación, si lo que ha ocurrido en este último tiempo ha sido un desfinanciamiento del sistema educativo, un desmantelamiento de todas las políticas orientadas a la inclusión y el sostenimiento de aquellos sectores vulnerados, por ejemplo, dotar de libros y computadoras a las escuelas, el presupuesto para los comedores escolares y la copa de leche, la falta de notebooks, de conectividad, la quita del FONID Fondo de Incentivo Docente y también otro tipo de políticas que hacen al sostenimiento de los niños y niñas y adolescentes dentro de las escuelas.”

En este sentido, a la pregunta de la profesora sobre cuán esencial y estratégica es la educación pública para para este Gobierno Nacional, se nos ocurre oportuno profundizar más esa pregunta o ampliarla a cuán esencial es la educación para un proyecto de gobierno o se puede circunscribir a la educación en una planilla de de Excel de entradas y salidas, de lo que entra de lo que sale, de lo que se gasta, o estamos hablando de invertir o estamos hablando de tener políticas educativas, pareciera ser que no hay una verdadera política educativa sino que hay una política económica, López suscribió y agregó: “no sé si verdadera sería la palabra, pero nosotros hoy tenemos leyes educativas vigentes que consideran a la educación como una actividad estratégica para el desarrollo de un país, lamentablemente estamos en un contexto de desmantelamiento de todas esas políticas que han sostenido y que han ido en esa dirección, no podemos circunscribir la educación a una planilla de Excel por supuesto, es mucho más compleja la mirada que tenemos que tener sobre el desarrollo de un país y el lugar que ocupa la educación como una actividad estratégica, eso es algo que no debiéramos estar discutiendo ni tampoco debiéramos sobre en qué condiciones estamos poniendo a los docentes como responsables del sostenimiento del sistema educativo, digo me parece hasta irónico en ese punto”, sentenció.

Junto con la profesora hicimos hincapié en lo profundo de las ciencias de la educación, al plantearle si con un 30% de dotación de docentes en una escuela un día de paro, se puede garantizar la educación de todas y todos los estudiantes que concurrieron ese día a clases, a lo que nos respondió que “no absolutamente no, no se puede garantizar, con el 30%, y no se garantiza hoy con todos los docentes en el aula bajo las condiciones en las cuales hoy los docentes enseñan”, sentenció y como vemos respecto de todos los problemas que también hay en el contexto, en el continente, infraestructura, equipamiento, posibilidad de los docentes de brindar un buen ámbito de Educación... más allá del docente como recurso humano, respecto de lo que señaló que “primero las condiciones de trabajo, garantizar condiciones de trabajo dignas, garantizar un salario digno para que esos docentes puedan hacer frente a su tarea”, a lo que agregó que “eso por un lado, yo invitaría a todo este sector que apoyó este proyecto del Gobierno Nacional a transcurrir un día de trabajo con los docentes de nivel inicial, primario y también los profesores de nivel secundario, a ver con qué condiciones tienen que atender y cuánto sostienen en términos de la situación en la que se encuentran hoy, que atraviesan las escuelas, la familia, los alumnos, estamos en uno de los continentes más desiguales”, sentenció la profesora López.

Indudablemente este debate está abierto, habrá que ver qué pasa ahora en el trayecto entre diputados y senadores, tal vez sería propicio aceptar la propuesta de nuestra entrevistada, que vayan los diputados y las diputadas senadores y senadoras, un día o una semana, a transitar las escuelas del país, para enterarse de cúal es la situación para entender de qué se trata y las consecuencias del ajuste en sectores tan sensibles de la sociedad, la educación, donde debe garantizarse en futuro de un país.