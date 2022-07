El novio de la joven fallecida el 23 de julio pasado, luego de consumir éxtasis en una fiesta electrónica en Malagueño, se despidió de ella con un conmovedor mensaje en Facebook.

La sopresiva muerte de María Agustina Di Martino (28) dejó un gran dolor en sus familiares y amigos, y por supuesto en su pareja, Nicolás Morra, quien tras varios días, publicó una conmovedora despedida en esa red social.

El joven posteó un video con fotos de "Tini" -tal era el apodo con que la llamaban sus seres queridos- con el tema “Paloma” de Andrés Calamaro, de fondo.

“Y luego te das cuenta que no era el recital, sino con quien lo veías. Que no era un buen vino, sino la charla. Que no era un buen café, sino para quien lo hacías, que no era la serie de Netflix, sino con quién la veías. Que no era un cariño pasajero, era el amor de tu vida", publicó Nicolás en la emocionante despedida.

Además, el novio de Agustina escribió "Tienes que aprender a valorar el tiempo que te dedica una persona, porque te está dando algo valioso que no regresa”.

Por último puso: “Mi ángel se fue al cielo. Espero que desde donde estés sepas lo agradecido que estoy de haberte tenido. Te amo”.

La respuesta de la mamá de Agustina

Apenas vio el posteo, Leticia, la madre de la joven fallecida, le respondió a Nicolás a través de un comentario: “Nico querido, vos hiciste tremendamente feliz a mi Tini, estaba invadida de planes, con vos encontraba paz y seguridad, le enseñaste a quererse, a perder algunos miedos”, escribió la mujer.

“Fue a vos a quien pensó futuro papá de sus hijos... Te amaba con todo su ser. Gracias por hacerla tan feliz. Te queremos tanto Niquito. Lamento tanto tu dolor”, finalizó Leticia.

Cabe recordar que María Agustina Di Martino murió el sábado 23 de julio, luego de ingerir una pastilla de éxtasis poco antes de asistir a una fiesta electrónica que se realizó en Malagueño.

La chica se descompensó en el lugar y fue trasladada al Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla, donde se constató que la droga le provocó edema cerebral y falleció a las pocas horas.

