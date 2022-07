Este domingo, luego de la convocatoria de los familiares de Jonathan Romo, el joven de 36 años, que murió el pasado domingo, luego de ser detenido por la Policía, familiares y vecinos de la ciudad de La Falda, en las sierras de Córdoba, se manifestaron para pedir por el esclarecimiento de lo que consideran un hecho de abuso policial.

Lo que en principio fue un fallecimiento acaecido en confusas circunstancias, con el correr de las horas y luego de la autopsia que determinó que la muerte de Romo se produjo por asfixia mecánica, determinó el reclamo de justicia y el pedido de imputaciones por parte de la familia de la víctima.

Unas 300 personas, vestidas de negro fueron hasta el frente de la comisaria, marchando pacíficamente y en silencio llegaron hasta la avenida Edén.

Hasta el momento son 6 los policía imputados, por homicidio cuatro y encubrimiento otros dos.

Entrevistados por Fabián Aranda para cba24n.com.ar, Hernán Romo, hermano de la víctima, manifestó que han recibido apoyo “de todos lados, incluso la Mamá de Blas Correas se ha comunicado pero no pudo venir por problemas de salud de su nena, pero está continuamente apoyando todo esto.”

Por su parte, Cristian Martínez, primo de Jonathan Romo, señaló que “creemos que el procedimiento se está realizando de manera correcta a nuestro entender, también estamos exigiendo como una de las consignas de esta marcha, que uno de los principales responsables de la Policía que es el Comisario Diego Bracamonte, que a nuestro criterio es el principal encubridor de la situación, queremos saber por qué no está imputado, él estaba a cargo de la situación y creo que hay responsabilidades en la medida que corresponda al cargo que uno tiene”, dijo Martínez quien agregó que Bracamonte “hizo declaraciones a los medios en las cuales dijo que mi primo se resistió, cuando claramente en el video se vio como no hizo nada para resistirse a la detención, teniendo tres policías encima de su cuerpo y recibiendo golpes. El desvanecimiento al cual el comisario hacer referencia en la comisaría no existió, acá lo mataron hace exactamente siete días. Creo que hay más policías que deberían estar imputados, ya sea por acción u omisión, o por encubrimiento. Esperemos que siga haciéndose justicia”, resaltó el primo de la víctima.

Finalmente, Martínez explicó que creen qué sucedió en el lapso de dos horas desde la detención hasta la muerte de su primo Jonathan Romo, donde la Policía parece estar negando algunos hechos ocurridos en esa ventana de tiempo, al señalar que “de casualidad los familiares nos enteramos de que él estaba detenido.”

Un hecho anterior en diciembre

Asimismo, el primo de la víctima, recordó que “en diciembre pasado tres policías más un móvil del 103 fueron a avisarle a mi tía a la casa que Jonathan estaba detenido. En esa ocasión recibió una golpiza por la que estuvo internado en el hospital provincial, esposado, y queremos saber por qué la fiscalía no actuó y casualmente estaba a cargo también el Comisario Diego Bracamonte.”

Al ser consultado por las lesiones que Romo recibió en esa ocasión, su primo mencionó que “si, estuvo internado por golpes en los riñones, en los pulmones, y no terminó con el desenlace que terminó este domingo pasado donde por lo que se vé es un habitual proceder de la Policía… eso que quede claro: lo mataron a golpes”, concluyó.