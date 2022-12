La Municipalidad de La Falda declaró el alerta anaranjado debido al caudal de vertientes insuficiente para garantizar la provisión de agua, como así también las dificultades en la captación de cualquiera de los sistemas y la imposibilidad de la prestación básica del servicio.

Cabe enmarcar el comunicado en la crítica situación hídrica que azota la región y por la que ya varias localidades han dispuesto medidas extremas.

Hace unos días, el intendente Javier Dieminger a través de Next Televisión garantizó que el agua no faltará durante la temporada. "El vecino se puede quedar tranquilo porque en la temporada el agua en La falda no va a faltar. Obviamente que esperamos las lluvias, está pronosticado que en enero tengamos la media y que en febrero tengamos más para recuperar el sistema. Así y todo tenemos que ser conscientes que es un bien que lo tenemos que cuidar" aseguró el mandatario, agregando que se están gestionando obras relacionadas con el abastecimiento del agua en la localidad.

De esta manera, la alerta anaranjada establece: la prohibición de toda actividad que signifique arrojar agua y/o la simple salida de líquidos a la vía pública,;el riego de parques y jardines; el lavado de veredas, patios interiores, vía pública, vehículos y frentes de inmuebles mediante el uso de manguera y el volcado de aguas provenientes de piletas de natación hacia la vía pública.

A quien infrinja la medida se le aplicarán sanciones mediante las multas que establezca la normativa vigente.

Fuente: Punilla Informa.