"Ella no estaba en situación de calle, tenía una casa, hacía esto de que se iba pero volvía y, de alguna u otra forma, buscaba ver a su hijo", dijo Carina, la tía abuela de Micaela Bastos, a un día de la confirmación de la identidad del cuerpo hallado en el departamento del expolicía Horacio Grasso.

La mujer dio detalles de la difícil vida que afrontó la joven madre de un niño de seis años, quien fue adoptado por su familia de crianza debido al problema de adicciones que sufrió su madre. Las mismas pesadillas se le presentaron a ella en su adolescencia.

Ver: Causa Milagros Bastos: nueva imputación para los hermanos Grasso



“Tuvo problemas de adicciones desde su adolescencia, pero fue una chica que siempre supimos dónde estaba; ella daba señales de que estaba bien. Publicaba todo en sus redes y sus primas la seguían por Instagram”, dijo la tía abuela.

Al ver que no volvía a ver a su hijo desde hacía varios meses y que tampoco publicaba en sus redes sociales, los familiares recurrieron a la Justicia en agosto del 2024.

“Hoy, 14 de agosto de 2025, toca enfrentar una realidad que nos golpeó a todos: a una madre devastada, a un hijo de seis años que aún cree que su mamá está jugando a las escondidas, a una familia que desesperadamente la buscó por más de un año y nunca obtuvimos apoyo de ningún lado”, publicó una de las primas de Micaela en su cuenta de Instagram para expresar el dolor que atraviesa la familia.

Sobre la posible relación con el expolicía Horacio Grasso, quien cumplía una condena de 27 años por el asesinato de "Facundito" Novillo, los familiares de Micaela aseguraron que no lo conocían y que se enteraron de su historial delictivo por las noticias.

El único punto de contacto lo habría dado la mamá adoptiva de Micaela, quien dijo que la última vez que la vio salir de su casa le dijo que "se iba a vender cubanitos" con Grasso.