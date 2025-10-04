Finalmente, este sábado quedó inaugurada una nueva edición de la Feria del Libro Córdoba, que hasta el domingo 19 de octubre recibirá a vecinos, vecinas y turistas entre las 11:00 y las 21:00 los días lunes a sábados, mientras que los domingos y el feriado del 10 de octubre estará abierta entre las 15:00 y las 21:00.

El clásico espacio Barón Biza, con editoriales independientes cordobesas; Miradas; Historias Contemporáneas; Euforia; Subte, con historietas; el Patio Lírico, de Jeta Brava; un ciclo llamado Conicet en la Feria, con la presencia por primera vez del organismo de investigación argentino; y un ciclo de Cine Aniversarios son las propuestas temáticas de esta 39.° edición, que reúne a más de 300 actividades, 7 ciclos y más de 100 stands de librerías y editoriales independientes.

El espacio se reparte a lo largo y alrededor de la calle Caseros, donde se ubican las carpas de venta de libros.

En la Plaza de la Intendencia están la carpa Susana Cabuchi (roja), Leonor Allende (naranja) y Edith Vera (magenta), así como también la carpa Kenzaburō Ōe.

Detrás del Palacio 6 de Julio se aprecia el escenario Espacio Miguel Iriarte (turquesa); y en el mismo paseo se encuentran la Tienda Creativa de la Ciudad y el espacio Barón Biza, frente a Tribunales, y la carpa Julio Carril Pérez (azul), en la esquina de Arturo M. Bas.

Primera jornada

Para este primer día aparecen como actividades destacadas “Después del gran premio, ¿qué? Roberto Chuit Roganovich y Luciano Lamberti”, desde las 18:00, una conversación entre los dos cordobeses recientes ganadores del Premio Clarín de Novela, en la carpa Leonor Allende.

Luego será el turno de la entrega del premio Alberto Burnichon al Libro Mejor Editado en Córdoba 2024/2025 en el mismo espacio.

La jornada cerrará con la música en vivo de la cantante cordobesa La Juli, en el escenario Miguel Iriarte a partir de las 19:00; y una entrevista abierta al periodista y escritor Reynaldo Sietecase, desde las 20:00 en el mismo escenario.

Esta actividad estará a cargo del periodista de los SRT y curador de la Feria del Libro 2025, Juan Cruz Taborda Varela, que girará en torno al eje de la feria: “Humanismo y libertad”.