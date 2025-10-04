Finalmente, este sábado quedó inaugurada una nueva edición de la Feria del Libro Córdoba, que hasta el domingo 19 de octubre recibirá a vecinos, vecinas y turistas entre las 11:00 y las 21:00 los días lunes a sábados, mientras que los domingos y el feriado del 10 de octubre estará abierta entre las 15:00 y las 21:00.

El clásico espacio Barón Biza, con editoriales independientes cordobesas; Miradas; Historias Contemporáneas; Euforia; Subte, con historietas; el Patio Lírico, de Jeta Brava; un ciclo llamado Conicet en la Feria, con la presencia por primera vez del organismo de investigación argentino; y un ciclo de Cine Aniversarios son las propuestas temáticas de esta 39.° edición, que reúne a más de 300 actividades, 7 ciclos y más de 100 stands de librerías y editoriales independientes.

El espacio se reparte a lo largo y alrededor de la calle Caseros, donde se ubican las carpas de venta de libros.

En la Plaza de la Intendencia están la carpa Susana Cabuchi (roja), Leonor Allende (naranja) y Edith Vera (magenta), así como también la carpa Kenzaburō Ōe.

Feria del libro Córdoba 2025: diálogos, presentaciones y encuentros imperdibles en la apertura

Detrás del Palacio 6 de Julio se aprecia el escenario Espacio Miguel Iriarte (turquesa); y en el mismo paseo se encuentran la Tienda Creativa de la Ciudad y el espacio Barón Biza, frente a Tribunales, y la carpa Julio Carril Pérez (azul), en la esquina de Arturo M. Bas.

Primera jornada

Para este primer día aparecen como actividades destacadas “Después del gran premio, ¿qué? Roberto Chuit Roganovich y Luciano Lamberti”, desde las 18:00, una conversación entre los dos cordobeses recientes ganadores del Premio Clarín de Novela, en la carpa Leonor Allende.

Feria del Libro Córdoba 2025: programación musical en el escenario Miguel Iriarte

Luego será el turno de la entrega del premio Alberto Burnichon al Libro Mejor Editado en Córdoba 2024/2025 en el mismo espacio.

La jornada cerrará con la música en vivo de la cantante cordobesa La Juli, en el escenario Miguel Iriarte a partir de las 19:00; y una entrevista abierta al periodista y escritor Reynaldo Sietecase, desde las 20:00 en el mismo escenario.

Esta actividad estará a cargo del periodista de los SRT y curador de la Feria del Libro 2025, Juan Cruz Taborda Varela, que girará en torno al eje de la feria: “Humanismo y libertad”.