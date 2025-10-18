La 39.ª edición de la Feria del Libro Córdoba llega a su fin este domingo con un cierre poético-musical a cargo de Chacho Marzetti, Lola Dolores y Claudia Huergo.

Desde las 15:00 estarán abiertas las carpas con los stands donde las diferentes editoriales ofrecen su catálogo en la Supermanzana de la Intendencia. Hasta las 21:00 se podrán visitar para disfrutar la tarde de este fin de semana.

Entre los destacados del día, se puede mencionar la presencia del humorista gráfico Tute, quien presentará su última novela gráfica “Ensayo para mi muerte”. Será a las 18:30 en la carpa Leonor Allende, minutos antes del cierre oficial de la FLC.

El gran cierre oficial está estipulado para las 20:00 y tendrá lugar en el escenario Miguel Iriarte. Estará encabezado por la compañía artística Les Amorosos, quienes presentarán un show poético-musical en el que se recorrerán lecturas variadas y canciones populares.

Chacho Marzetti, Lola Dolores y Claudia Huergo serán los lectores en escena, mientras que Iñaki Ruibal, Mauricio Candussi, Negra Marta Rodríguez y Gabi Merlo pondrán la música, en una puesta que invita a los espectadores a formar parte de una atmósfera única.

Esta propuesta llama a celebrar la palabra y la escucha, en consonancia con el lema de la Feria de este año: “Humanismo y libertad. Una ciudad y mil poéticas”, que nos invita a pensar la palabra como un acto colectivo, herramienta de transformación social y gesto profundo de humanización.