Tal como viene sucediendo en las últimas semanas, cuando se ha visibilizado de manera completa la situación del Multimedio SRT, el grupo de cinco medios que pertenecen a la Universidad Nacional de Córdoba, se suceden las muestras de defensa del multimedio universitario y el apoyo a sus trabajadores.

Por esta razón, siguen sumándose al reclamo de trabajadoras y trabajadores, que hasta el día jueves 11 de Julio no cobraron sus salarios ni el medio aguinaldo, distintas instituciones y personas que manifiestan el reconocimiento a la importante labor social, cultural y comunicacional, que desarrolla el Multimedio SRT en cada uno de sus medios.

En este caso, el apoyo llegó, nada más y nada menos, que desde una de las unidades académicas de la UNC, la Facultad de Filosofía y Humanidades, que se expresó a través de su decana Flavia Dezzutto, en declaraciones a DATA UNIVERSITARIA de Canal 10 y Canal U.

El pasado Jueves, el apoyo se manifestó durante una colación multitudinaria de las carreras de grado y de posgrado, respecto de lo que Dezzutto señaló que “muchísima gente dentro del recinto (Pabellón Argentina) acompaño una declaración de apoyo al Multimedio SRT, tanto en el inicio del evento a partir de las palabras de la directora del área de enseñanza, la licenciada Lonati que expresó la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras no docentes con los SRT, como también de la intervención que me tocó hacer a mí, desde el decanato y la gestión de la facultad, como también las palabras de una egresada de grado y de posgrado que normalmente expresan en su discurso su saludo al claustro, pero también una mirada sobre la universidad, se pronunciaron palabras de apoyo hacia los trabajadores y trabajadoras de los SRT que fueron fuertemente aplaudidas y ovacionadas por toda la concurrencia, que no solamente eran egresados y egresadas, docentes, sino que también eran los familiares y amigos de los recientes egresados y egresadas.”

Al ser consultada sobre si es una lectura errónea, pensar que esta primera situación de ajuste y achique del multimedio universitario puede tener que ver después con otras consecuencias de ajuste y achique sobre presupuestos de las propias unidades académicas, la decana subrayó que “No, yo no creo que sea una lectura errónea porque si bien se puede decir y es cierto, que presupuestariamente la situación por la cual la universidad puede dar sustentabilidad desde el punto de vista del aporte del tesoro nacional, a las unidades académicas, el área central y a los SRT, viene siendo complicada por lo menos del año 2016, evidentemente este eso ha tenido una serie de momentos y etapas”, a lo que agregó que “hay etapas que han tenido que ver con que el Estado Nacional ha planteado algún aporte específico para los SRT, momentos en que eso no ha pasado, momentos en que la situación presupuestaria general permitía que la Universidad, del presupuesto general también dedicara lo que corresponde a los SRT, una parte de su presupuesto total de funcionamiento.”

Dezzutto también enfatizó que “Yo creo que acá mirando la situación de los SRT, se combinan dos elementos: por un lado una fuerte baja del presupuesto en general de gastos de funcionamiento y una situación también de ausencia de aportes de cualquier tipo, del Estado nacional, para los medios públicos y en este caso universitarios”, y puntualmente referido al Multimedio SRT dijo “frente a eso, respecto de la posición de la universidad, creo que hay que distinguir, en este momento, que hay quien conduce la universidad y la mayoría en el Consejo Superior, que si bien reconoce y se ha pronunciado sobre la necesidad del aumento presupuestario, del aumento de salarios, también se ha asumido una posición que yo por lo menos no comparto en lo absoluto, de plantear que la universidad puede seguir funcionando dijo el rector en reiteradas oportunidades a inicio de año y la vicerrectora también en un reportaje que ustedes le hicieron, que podía con ahorros seguir funcionando la universidad, digo como una totalidad que eso es falso, no porque ellos estén mintiendo, sino porque tenemos miradas distintas, porque funcionar sin poder llevar adelante actividades académicas, teniendo que recortar becas, por ejemplo en nuestro caso becas de apuntes sin poder comprar nuevos dispositivos electrónicos, sin poder pagar viajes académicos, funcionar al mínimo con estudiantes, también al mínimo desde el punto de vista de sus posibilidades, eso se aplica también a los SRT.”

“Entonces yo creo que hay dos caminos que no sean tomado”, dijo la decana y explicó que “es un una actitud más enérgica y clara de reclamo al Gobierno Nacional, del presupuesto total de la universidad, que incluye a los SRT, un reclamo enérgico, como el que ha tenido el rector (Franco) Bartolacci de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el mismísimo rector y consejo superior de la de la Universidad Nacional de Buanos Aires (UBA), la mismísima rectora de la Universidad Nacional del Comahue... normalmente lo que pasa acá es que se utilizan las comunicaciones del Consejo Universitario Nacional (CIN) como un modo de expresarse o sea el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores y eso es correcto, pero me parece que de parte de nuestra Universidad, de su conducción, hace falta una posición más enérgica para reclamar presupuesto, con los conflictos políticos que eso supone, reclamo a las autoridades nacionales, tanto para los gastos de funcionamiento en su totalidad, como también, partidas específicas como habido en su hora, para los medios públicos universitarios de comunicación.”

Al agradecerle su apoyo, Flavia Dezzutto remarcó que “ustedes saben que nosotros, así como valoramos como tal, al medio universitario público por su valor político, institucional, de comunicación, de democratización, de contacto con la grandes mayorías, nuestra ciudad, nuestra provincia y con los grandes temas nacionales e internacionales, también tienen la más absoluta solidaridad de nuestra comunidad de la facultad hacia sus trabajadores y trabajadoras y hacia la construcción de un futuro que sea justo para ustedes lo que va a significar que es justo para la universidad.”