Según los datos que dio a conocer la Agencia Córdoba Turismo, Embalse fue uno de los destinos más elegidos de la provincia de Córdoba durante el primer fin de semana del año. Tuvo una ocupación del 87%, superando por buena diferencia a algunos destinos clásicos del valle de Calamuchita, como Villa General Belgrano, que llegó a un 78%.

Este éxito puede explicarse por varias razones. La primera de ellas es la posibilidad de conseguir alojamiento por precios que parecen casi irrisorios en comparación a los valores actuales. Embalse cuenta con la histórica Unidad Turística construida en 1946, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, con la idea de fomentar el “turismo social”.

Hace algunos días abrieron las inscripciones para vacacionar los hoteles Nº2 y 7 de la Unidad, con precios de $36.980 al día por persona incluyendo media pensión, o $59.900 en el caso de la estadía con pensión completa: desayuno, almuerzo y cena. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través de “Mi Argentina” (se necesita contar con nivel 3).

“Hacía muchísimos años que no se veía a Embalse de esa forma. Restaurantes llenos, el centro lleno, la gente haciendo fila para comprar carne, los kioscos trabajando”, dijo el intendente Mario Rivarola.

Lo cierto es que algunos de los hoteles pertenecientes a la UTE no están en funcionamiento actualmente, por lo cual el mandatario no le esquiva al tema y muestra una postura clara: “Te voy a ser sincero, creo que una parte de la UTE hay que privatizarla, porque sino no hay forma. Son siete hoteles, de los cuales hay varios que están en desuso”.

En algún momento se pensó la idea de hacer el primer “hotel modelo” del país, en el cual además de atraer turistas, se capacite a los interesados para ser chefs, mucamas y mozos. “Sigo pensando que una parte hay que privatizarla, y con el porcentaje de lo que se privatiza trabajar con los gremios y el turismo social. Yo soy de la idea de que en esto hay que generar trabajo”.

Otra punto clave por el cual los turistas eligen esta ciudad es el “Lagos Park”. Se trata de un parque acuático que tiene la particularidad de estar instalado sobre el agua del lago, y no en un complejo diferenciado. Tiene entre 1500 y 2000 m2, con una serie de juegos que pueden ser utilizados por aproximadamente 100 personas. La idea es que en el futuro se amplíe hasta los 6000 m2.

Por último, el próximo fin de semana la localidad contará con el festival. “Embalse, un canto a la vida”, con artistas como Soledad Pastorutti, LBC y Eugenia Quevedo Será el 10 y 11 de este mes, con una entrada que se consigue desde los $12.000 por noche o $18.000 por ambas.

Sobre el final de entrevista, Rivarola compartió una primicia con las radios de los SRT: “Estamos viendo si presentamos el primer carnaval de Córdoba, trayendo comparsas de Gualeguaychú para el 3 y 4 de marzo”.