Córdoba
La FPA cerró un punto de venta y detuvo a una persona en barrio Colonia Lola
Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento, cerraron un punto de venta y secuestraron drogas ilícitas en la ciudad de Córdoba. Los trabajos se realizaron tras varios meses de investigaciones y recabar numerosas pruebas incriminatorias.
El operativo tuvo lugar en calle Entre Ríos esq. Arcaydoz de barrio Colonia Lola. Allí se detuvo a un hombre y se secuestraron diversos estupefacientes.
En el domicilio, tras un minucioso registro manual y con la colaboración de canes detectores de narcóticos, se incautaron varias dosis de marihuana y cocaína, dinero y elementos relacionados a la causa.
Cabe destacar que el detenido presentaba antecedentes penales por comercialización de estupefacientes en el año 2019.