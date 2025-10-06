Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento, cerraron un punto de venta y secuestraron drogas ilícitas en la ciudad de Córdoba. Los trabajos se realizaron tras varios meses de investigaciones y recabar numerosas pruebas incriminatorias.

El operativo tuvo lugar en calle Entre Ríos esq. Arcaydoz de barrio Colonia Lola. Allí se detuvo a un hombre y se secuestraron diversos estupefacientes.

En el domicilio, tras un minucioso registro manual y con la colaboración de canes detectores de narcóticos, se incautaron varias dosis de marihuana y cocaína, dinero y elementos relacionados a la causa.

Cabe destacar que el detenido presentaba antecedentes penales por comercialización de estupefacientes en el año 2019.