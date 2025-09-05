Tras seis meses de investigación, efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un operativo que permitió desarticular a una banda narco, integrada por siete personas que residían en un asentamiento de la ciudad de Córdoba.

Los procedimientos se realizaron en seis domicilios de barrio San Lucas. Durante la irrupción fueron detenidos cuatro hombres de 25, 27, 30 y 46 años, y tres mujeres de 24, 32 y 44. Uno de los principales investigados contaba con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En los inmuebles se realizaron intensos registros, que permitieron el secuestro de 614 dosis de marihuana y 147 de cocaína, dinero, un revólver calibre .22, dos motocicletas y elementos de fraccionamiento, entre otros objetos de interés para la causa.

La investigación estableció que dos de los aprehendidos serían los cabecillas de la banda, quienes habían ampliado el negocio con nuevos puntos de venta en sectores de difícil acceso y comercializaban estupefacientes desde sus propios domicilios.

Como resultado del operativo, se logró cerrar cuatro puntos de venta, uno de almacenamiento y un lugar de consumo exclusivo dispuesto por la banda.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno, que dispuso el traslado de los detenidos y de los elementos secuestrados a sede judicial.