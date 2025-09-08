La FPA desmanteló una banda narco que operaba en Córdoba: cinco detenidos

El Ministerio Público Fiscal dirigió una investigación para desbaratar una banda narco con base en la ciudad de Córdoba.

De esta manera, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un allanamiento en el que detuvieron a cinco personas (cuatro mujeres y un hombre).

Los trabajos fueron llevados a cabo sobre Pasajes Pavón s/n y Público s/n, de Villa Los Galpones (cerca del barrio Alta Córdoba).

Allí se logró el secuestro de 2.097 dosis de marihuana y 752 de cocaína, sustancia de corte, un revólver calibre 22, dos cartuchos, dinero y elementos probatorios para la causa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turbo ordenó la remisión de lo incautado y el traslado de los cinco aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.