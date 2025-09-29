En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró un punto de venta, detuvo a un sujeto de 31 años por ejercer el narcomenudeo y secuestró estupefacientes en la ciudad de Jesús María.

El operativo, que tuvo cuatro meses de plenas investigaciones, fue efectuado sobre calle Tierra del Fuego al 400 de barrio La Florida. En el domicilio, se logró la incautación de dinero, un automóvil y elementos de fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Para destacar, el investigado utilizaba la modalidad de delivery en cercanías de la terminal de ómnibus, lavaderos de autos y plazas en diversos barrios.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María ordenaron el traslado de los elementos incautados y del aprehendido a sede judicial.