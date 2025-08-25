Integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron controles preventivos durante una fiesta que se llevó a cabo el sábado pasado en Forja, en la ciudad de Córdoba.

Antes del inicio del evento, efectivos de la División K9, junto a sus canes antinarcóticos, efectuaron una exhaustiva inspección en distintos sectores del predio ubicado sobre calle Mauricio Yadarola al 1700 de barrio Talleres Oeste.

Luego, durante los controles en los ingresos, realizaron la detención de un sujeto mayor de edad que tenía en su poder varias dosis de éxtasis y marihuana.

En total, se realizaron cincuenta y tres procedimientos positivos, en los que se incautaron dosis de tussi, éxtasis, MDMA, cocaína y marihuana.

Para terminar, la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba dispuso la imputación del aprehendido por Tenencia Simple de Estupefacientes.