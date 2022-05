Milagros Volta tiene su prótesis. Finalmente, la víctima del accidente en Humberto Primo en diciembre pasado cuenta con una pierna ortopédica que la ayuda a ir a sus sesiones de fisioterapia y poder tener una vida lo más cercana a lo normal.

Así lo contó la misma Milagros en Canal 10:

"Es como volver a empezar, volver a aprender a caminar"

Si bien no la puede utilizar demasiado tiempo ya que comienza a dolerle debido a que no está hecha a medida, la usa para ir acostumbrándose. "Me sirve para ir haciendo la fisioterapia y cuando ya tenga la mía la sepa usar", señaló.

Al menos será de esa manera hasta que se resuelva el juicio y le den el dinero que necesita. En ese sentido, detalló que su médico le dijo que la prótesis que ella necesita cuesta, como mínimo, 10 millones de pesos.

Además, tiene muchos gastos de medicamentos, por lo cual necesita con urgencia contar con la asistencia económica correspondiente.

Por otro lado, expresó que ninguno de los implicados en el hecho se comunicó con ella:

"Ninguno me llamó, ni los tres que iban en la chata ni el hombre que me chocó. Ellos salieron a hablar en la tele diciendo que estaban a disposición de nosotros y todo mentira"