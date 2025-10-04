Más de diez millones de pesos, dólares, cheques y distintos dispositivos electrónicos relevantes para la causa fue el resultado de una serie de allanamientos que la Policía de Córdoba realizó este viernes en la ciudad de Villa María.

Tras los operativos, llevados a cabo en los barrios Mariano Moreno y Palermo de esa ciudad, ubicada al sudeste de la capital, quedó detenido un hombre de 67 años, inicialmente acusado de encubrimiento.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones, junto con personal de la Departamental San Martín y de la Dirección de Investigaciones Operativas, perteneciente a la Policía Judicial.

La causa se inició por directivas de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de la Dra. Juliana Companys, quien deberá determinar el origen de lo secuestrado: si se trató del producto de un robo o del funcionamiento de una mesa de dinero.