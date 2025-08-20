La Legislatura reconoció a los científicos cordobeses de la expedición de Schmidt Ocean

La Legislatura de Córdoba declaró su beneplácito por la labor científica de los doctores y científicos cordobeses María Carla de Aranzamendi y Marcos Tatián, quienes forman parte del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, UNC-Conicet).

La iniciativa se llevó a cabo porque ambos participaron en la expedición de exploración submarina en el Mar Argentino, más precisamente en Mar del Plata, a bordo de un buque del Schmidt Ocean Institute.

Según los fundamentos del proyecto, los científicos “han demostrado el talento y la dedicación de los profesionales formados en nuestra provincia, quienes contribuyen de manera crucial a la producción científica nacional e internacional”.

Cabe recordar que la expedición fue un fenómeno a nivel nacional que alcanzó picos de audiencia para un streaming de esa índole.

En el acto, Tatián expresó: “Este reconocimiento para nosotros es muy importante. Nosotros estamos tomando este reconocimiento, agradeciéndolo, pero también en nombre de una comunidad muy importante, de docentes, de investigadores y también de estudiantes que a lo largo del tiempo han acompañado estas experiencias”.

Por su parte, Aranzamendi se mostró agradecida y dijo: “La verdad es que me sorprendió, estoy muy contenta y agradecida porque es como el cierre de esta hermosa experiencia que tuvimos, logrando que mucha gente se haya conectado y para conocer un poco más lo que hacemos los científicos del Conicet”.