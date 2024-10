En la madrugada del jueves, la Legislatura de Córdoba rechazó el proyecto de ley N° 39061/L/24 que proponía la eliminación de la casilla de peaje situada en avenida Ejército Argentino de la ciudad de Córdoba y próximo a La Calera.

El oficialismo reunió los votos necesarios y tanto los habitantes de La Calera como un sinnúmero de barrios vecinos seguirán, como hasta ahora, pagando las pasadas.

Ante esta negativa, legisladores de la oposición propusieron realizar una consulta popular entre los vecinos que transitan por el peaje para conocer si están de acuerdo o no con el actual cobro.

El proyecto de consulta popular destinada a los vecinos domiciliados en La Calera y en los barrios aledaños al peaje es impulsado por los legisladores Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal, Matías Gvozdenovich de la UCR, Walter Nostrala del Frente Cívico, Alejandra Ferrero de Juntos por el Cambio, Luciana Echavarría de la Izquierda, Dante Rossi de Construyendo Córdoba y Gregorio Hernández Maqueda de Mejor Futuro.

Si logran reunir los votos, la consulta se realizaría el 2 de marzo de 2025.

El mismo grupo de legisladores había presentado el proyecto de cese del cobro del peaje en abril de 2024.

“La única herramienta que hay es que la Legislatura disponga por ley que ese peaje no puede seguir ahí. Es violatorio al contrato original porque no se admite que los peajes estén dentro de la Capital. Además no han hecho ni obras ni mantenimiento. Toda la plata queda en Caminos de las Sierras”, planteó el legislador Agrelo cuando fundamentó la iniciativa.

La consulta popular está consagrada en la Constitución de la provincia de Córdoba a través de ley provincial 7.811 y en su artículo 32 especifica lo siguiente: “Todo asunto de interés general para la provincia puede ser sometido a consulta popular, de acuerdo con lo que determine la ley”.

La ley 7.811 regula los institutos de democracia semidirecta en forma particular, iniciativa, referéndum y consulta popular. El marco normativo dispone que la consulta puede ser resuelta por la Legislatura y se debe comunicar al Poder Ejecutivo para que este último sea quien realice la convocatoria.

Resta saber si el proyecto prosperará en el recinto legislativo mientras tanto los vecinos continuarán pagando el peaje que los une a la Capital.