Los militantes violetas festejaron el triunfo en Córdoba y se envalentonan con tener un gobernador libertario en Córdoba.

La Libertad Avanza en Córdoba superó el porcentaje que alcanzó Javier Milei en la primera vuelta de las elecciones del 2023. En aquella oportunidad obtuvo el 33,54% y Patricia Bullrich el 22,62%.

Los datos de la votación de este domingo en Córdoba marcan que entrarán al Congreso en representación del espacio libertario Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

La Libertad Avanza consiguió cinco bancas en la Cámara de Diputados con los resultados de este domingo.

Las caras de alegría y confianza se multiplicaron este domingo en el búnker de La Libertad Avanza en Córdoba, donde marcan una “tendencia positiva”.

Gabriel Bornoroni, jefe de la campaña libertaria en el territorio cordobés, afirmó ante la prensa: “Hay una tendencia positiva; los cordobeses se han expresado a favor del cambio que es La Libertad Avanza”.

El jefe de la bancada de diputados de LLA evitó dar precisiones sobre los números que manejan y aclaró que esperan la palabra del presidente Javier Milei.

El búnker libertario, montado en el hotel Orfeo Suites, se pinta de violeta para festejar el respaldo del electorado provincial al ignoto candidato. Entre los asistentes se destacó el empresario Euclides Bugliotti, quien llegó para hablar con los candidatos antes de que se dieran a conocer los resultados.

Otras de las caras conocidas fue la del senador Luis Juez, quien apoyó a la lista libertaria con fiscales para la elección pese a las agresiones de referentes como Daniel “El Gordo Dan” Parisini.

La escudería libertaria en Córdoba espera sumar nuevos diputados a la Cámara Baja que se sumen a Bornoroni, María Cecilia Ibáñez y María Celeste Ponce.