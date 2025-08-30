“Roca es Milei”, el slogan de campaña para la disputa legislativa que tiene a La Libertad Avanza como una de las fuerzas favoritas en intención de voto en la provincia de Córdoba. Ante el desconocimiento popular que exhibe su primer candidato, su buscó simplificar y nacionalizar la comunicación: "Roca es Milei".

Gonzalo Roca, socio del presidente de bloque en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, es el cabeza de una lista confeccionada en acuerdo a los intereses de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, hoy en el centro de la opinión pública por el presunto circuitos de coimas y retornos que también involucra a los Menem.

Este sábado, desde las 17 horas, en el Jardín Botánico, los libertarios locales abrieron la campaña para presentar candidatos de una lista “pura”, mientras piden a sus militantes “redoblar los esfuerzos para acercar las propuestas a cada vecino de la Capital y del interior”.

Con la explosión del escándalo ANDIS y la endeble gestión de crisis por parte del Gobierno nacional, sumada la erosión de confianza sobre sus principales figuras, los buenos números que mostraba LLA de cara a la elección de octubre han sido puestos bajo análisis. Cuánto puede influir en el electorado el escándalo de las presuntas coimas y cómo reconfigurará la aritmética del voto en Córdoba, son preguntas abiertas.

Alianza La Libertad Avanza Córdoba

Previamente al acto central en la capital provincial, se lanzaron los comandos de campaña regionales de Alianza La Libertad Avanza Córdoba.

El pasado viernes La Libertad Avanza Córdoba realizó el lanzamiento oficial de los comandos de campaña en las ciudades de Córdoba, Río Segundo, Río Primero y Tercero Arriba, con la presencia de los principales candidatos y referentes locales de los espacios que integran la coalición y bajo la coordinación general del Jefe de Campaña, Gabriel Bornoroni.

En el lanzamiento en Río Primero, la camaleónica candidata Laura Rodríguez Machado realizó la inauguración del comando local junto a Romina Caggiano y militantes y referentes de los distintos espacios que adhieren a la alianza.

Hay algo en lo que coinciden todos los referentes locales de LLA: Córdoba será eje central en el armado nacional, por eso desde el equipo de campaña piden “redoblar los esfuerzos para acercar las propuestas a cada vecino de la Capital y del interior”.

La lista completa de La Libertad Avanza está compuesta por: