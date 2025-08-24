Cuatro de los Centros de Participación Comunal (CPC) de la ciudad de Córdoba abrirán con horario extendido durante esta semana.

Serán los ubicados en los barrios Colón, Jardín, Pueyrredón y Guiñazú. La intención de la Municipalidad de Córdoba es que puedan aprovechar el horario aquellas personas que trabajan durante el día.

El horario definido es de lunes a viernes de 8 a 18 y el sábado de 8 a 14. El resto de los CPC funcionará como siempre: de 8 a 14.

Dónde están ubicados los CPC que abrirán con horario extendido del 25 al 30 de agosto

-CPC Colón (Av. Colón 5300)

-CPC Jardín (Celso Barrios 1835)

-CPC Pueyrredón (Gavilán 850)

-CPC Guiñazú (Av. Juan B Justo 9654)