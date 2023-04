Por primera vez, la Mesa Nacional Contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias se reunirá en el interior del país, más precisamente en la ciudad de Córdoba.

Se trata de un colectivo de personas cuyo principal objetivo es trabajar en la protección integral de niñas, niños y adolescentes, contra los abusos sexuales.

El encuentro se realizará el viernes 21 de abril, en el Museo de Antropología de la capital provincial, y será la 5° edición, tras haber nacido en febrero de 2022 con el impulso de la diputada nacional Mónica Macha -de Unidad Ciudadana- y de distintos sectores, como organizaciones feministas, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil, equipos ministeriales, legisladores y legisladoras, madres protectoras y sobrevivientes.

El espacio vino a construir, desde la diversidad de orígenes, una agenda común e impulsar políticas públicas que den mejores respuestas a esta problemática.

Los encuentros se realizaron siempre en el Congreso de la Nación y por primera vez se producirá fuera de la Capital Federal, en la ciudad de Córdoba.

Programa

La jornada iniciará el próximo viernes a las 17. Allí se leerá un documento de presentación y pasarán a exponerse diversos casos testigos de Córdoba y el interior del país.

Estarán presentes las madres protectoras - un colectivo conformado por mamás de hijas e hijos que sufrieron violencias y toman acciones para resguardarles-, y sobrevivientes que llevan adelante estas luchas por justicia como Gilda Morales, Flavia Saganías, Delfina Silva Zarranz (caso Arcoiris), Yama Corin (caso Luna), Darcy (caso Nico Cristal), Vicky Acebedo (Campaña contra la prescripción).

La Mesa abordará y debatirá alrededor de cinco ejes temáticos, a partir de la exposición de diferentes profesionales que estarán a cargo:

-Violencia Institucional en abuso a niñas, niños y adolescentes: Claudio Mazuqui - Carlos Rozanski

-Aplicación del Síndrome de Alienación Parental y Síndrome de la Falsa Memoria : Marita Müller

- Criminalización de las madres: Gloria Machado

-Tortura Institucional: Daniela Lezcano - Silvina Rivilli

-Sobrevivientes: respeto a los tiempos de las víctimas. Corte Suprema casos, Juicios por la Verdad. Imprescriptibilidad.

Qué es el abuso sexual contra infancias y adolescencias

De acuerdo a la Mesa, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las formas más horrorosas de violencia contra la niñez y adolescencia. A pesar de que constituye un problema endémico en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados.

En la Argentina, una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufren abuso sexual infantil, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

El abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente, es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña o adolescente) o la gratificación de un observador.

Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si la infancia o adolescencia entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no se demuestran signos de rechazo.

El comportamiento es abusivo porque hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo tanto cognitivo como físico, y porque existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias.

Más información en este documento: