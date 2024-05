En la previa del paro general de jueves 9 de mayo, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), trabajadores de todo el país se movilizan este miércoles 1° de Mayo en repudio de la denominada Ley Bases, especialmente en contra del capítulo de la reforma laboral que quitará muchos derechos adquiridos hace décadas.

En Córdoba, los dirigentes de los trabajadores señalaron que “está claro que rechazamos toda esta ley y precisamente, la caída de la moratoria previsional y el incremento de la edad jubilatoria. Vamos al revés de lo que sucede en la mayoría de los otros países en cuanto a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo social, no tienen que ver solamente con derechos, tienen que ver con con la relación que que tenemos establecida como sociedad y que se ha construido trabajosamente”.

Como no hay colectivos, se realizó una caravana que recorrió distintos sectores de la ciudad, hasta llegar, finalmente, al mencionado centro comercial, donde van a confluyeron las cuatro centrales sindicales de Córdoba Unidas y la UTEP.

Esto decía el secretario General de UEPC, Roberto Cristalli, durante la protesta:

Por su parte, Hilda Bustos, de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa sostuvo:“Ayer estuvimos rechazando en la calle la aprobación de la denominada Ley Bases que contiene la reforma laboral, pero en sí misma la ley es tremenda. Yo creo que esta Cámara de Diputados está convalidando -por supuesto excluyo votaron en contra- el saqueo de nuestro país, y por eso nuestro rechazo es hacia toda la ley, pero especialmente al punto de la reforma laboral”, expresó

En diálogo con Radio Universidad, fundamentó que dicha reforma “arrasa con cuestiones que nos retrotraen a muchos años este en cuanto a derechos laborales, en cuanto a la forma en que estas que se establece una relación laboral. Creo que retrocedemos muchísimo es un retroceso importante: es regresiva, no es cierto que ha sido atenuada o que tiene aspectos que no perjudican. Sí, perjudican muchísimo sobre todo perjudican los derechos de trabajadores que pueden estar involucrados en algunas de las formas que van aprobar de contratación o de no contratación”, señaló la integrante de la CGT Córdoba.

La caravana en Córdoba:

En ese sentido remarcó: “ya tenemos muchas trampas en las relaciones laborales con empresas que tienen testaferros, que son ficticias, que eliminan la relación laboral de distintas maneras. Esto ya esto existe, pero puede ser combatido perfectamente. Ahora,establecer en una ley que un una persona cualquiera pueda tener una empresa y pueda tener cinco trabajadores que tienen la calidad de ‘colaboradores’ y por lo tanto pierden absolutamente todos los derechos, indemnización, vacaciones la posibilidad de enfermarse y poder faltar y no, por eso menguar su salario. Todo eso está establecido en la ley, o sea que es una ley que nos retrotrae al año 30 más o menos en ese aspecto de los derechos”, fundamentó la sindicalista.

Además, agregó que hay otros temas inadmisibles, como el despido discriminatorio indemnizado, “cosa que no está permitido hasta hoy. Por lo general los despidos discriminatorios tienen que ver con activismo sindical con reclamos con este con cuestiones que hacen a las relaciones laborales, o sea no existe prácticamente otro tipo de discriminación. Y por otro lado, la no penalización de la no registración de trabajadores: se le regala a la empresa esa posibilidad. En realidad están condonando una deuda. Alguien que tiene un trabajador no registrado tiene un tiene obligaciones a cumplir. Bueno, estas no van a ser penalizadas como están actualmente

.En esa línea, Bustos indicó que, con estas reformas, se va a promover el trabajo en negro. “En la historia, cada vez que ha sucedido esto, lo que ha ocurrido en realidad como resultado es que sea incrementado el trabajo en negro y para nada se ha incrementado el trabajo registrado”, explicó.

Por otro lado, la gremialista consideró “una barbaridad” la extensión a 65 años de la edad jubilatoria para las mujeres que, si bien no está en el capítulo de reforma laboral, se prevé en la denominada Ley Bases.

Esto viene a pegarle una patada a montones de cuestiones, entre ellos ésta, pero también las facultades delegadas (a Javier Milei), también a volver a considerar el salario como ganancia, con la promesa de que esos dineros van a las provincias, o sea, hay toda una descomposición en lo político que me parece que está siendo rechazada igual. Yo creo que lentamente se va a rechazando esta cuestión, este programa, este objetivo que nos pone solamente en manos del mercado", dijo la sindicalista.

