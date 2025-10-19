La Municipalidad de Córdoba informó que durante esta semana continuarán los operativos de ordenamiento ambiental preventivos por los barrios de la ciudad. Los trabajos tienen como objetivo de disminuir los espacios donde el mosquito pueda proliferar durante los meses de calor.

La especie de mosquito que contagia el Dengue es hogareña, es decir, vive dentro de casas y departamentos; y pone huevos en recipientes con bordes lisos, donde se acumula agua o hay humedad.

La campaña preventiva que lleva a cabo el Municipio pretende colaborar con los vecinos en el vaciamiento y limpieza de viviendas retirando aquellos materiales en desuso e inservibles que podrían convertirse en posibles criaderos de mosquitos como neumáticos, cacharros, latas, tapitas, baldes y/o palanganas en desuso, elementos voluminosos como electrodomésticos rotos o muebles en desuso y todo aquello que comúnmente no lleva el recolector.

Los trabajos de los próximos días se realizarán en los siguientes barrios:

Lunes 20: Alta Córdoba

Martes 21: Observatorio

Miércoles 22: Alberdi

Jueves 23: Pueyrredón

Viernes 24: Ameghino

Se recomienda, además, limpiar frecuentemente elementos como floreros y bebederos de mascotas , cortar el césped en sus domicilios y dar vuelta o tapar aquellos recipientes que se quisieran conservar para que no acumulen líquido.