El Palacio 6 de Julio abrirá sus puertas este viernes y sábado para realizar el trámite que permite activar la tarifa social para personas mayores de 70 años en la tarjeta SUBE.

Quienes todavía no cuenten con el beneficio pueden asistir al edificio de la Municipalidad de Córdoba de 8 a 16 para adquirir cuarenta pasajes mensuales gratis.

Quienes aún no posean su tarjeta SUBE podrán acudir al Palacio 6 de Julio con el DNI en mano.

Para las personas que cuenten con la tarjeta, pueden pedirle al chofer del colectivo que active el beneficio cuando suban a la unidad.

El usuario que cuente con la Tarifa Social Federal podrá mantenerla en conjunto con los abonos municipales: primero se utilizan los 40 pasajes gratuitos locales de la Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años; una vez agotados, se aplica el descuento del 55% correspondiente al beneficio nacional para los siguientes viajes.

La Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años continuará vigente en la tarjeta Red Bus hasta el 31 de agosto. Quienes posean crédito en la tarjeta luego de esa fecha la podrán seguir utilizando.

Además, de lunes a viernes es posible retirar la SUBE y activar el beneficio en los siguientes puntos:

• Boleterías 40 y 41 de FAM, ubicadas en la Terminal de Ómnibus T1, de 08:00 a 18:00 horas.

• Boletería 45 de Coniferal, en la Terminal de Ómnibus T1, de 09:00 a 16:00 horas.

• Boletería 85 de Tamsau, en la nueva Terminal de Ómnibus, de 09:00 a 16:00 horas.

• Boletería 86 de SíBus, en la nueva Terminal de Ómnibus, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30 y los viernes de 09:00 a 15:30 horas.