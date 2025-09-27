La Municipalidad de Córdoba informó que se rehabilitó el tránsito en la Avenida Costanera después de la interrupción por varias horas debido al agua acumulada.

Cerca de las ocho de la mañana, las autoridades municipales comunicaron un corte total de la Costanera Sur, a la altura del Hombre Urbano.

Dos horas después el municipio indicó que se encuentran transitables ambas manos de la avenida que costea el Río Suquía.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este sábado se esperan ráfagas de viento del sur y que las lluvias habrían quedado atrás.

El cielo se presenta despejado en la capital de Córdoba después de las intensas lluvias que se desataron durante la medianoche.