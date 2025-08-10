La Municipalidad de Córdoba formalizó una denuncia penal por el extraño olor que se sintió durante la semana pasada.

Los apuntados son los responsables de la quema ilegal de residuos en el predio privado ubicado al norte de la ciudad.

Cabe recordar que el terreno está a la vera del Canal Maestro Norte, entre la Autovía Córdoba-Juárez Celman y la avenida La Voz del Interior.

Desde el municipio remarcaron que el lugar no posee ninguna autorización legal para el manejo o la disposición final de residuos sólidos, sean urbanos o industriales.

La investigación reveló que en ese espacio había un volumen considerable de desechos y se encontró disulfuro y trisulfuro de dimetilo en el aire, sustancias conocidas por su gran actividad odorífera.

La denuncia judicial fue radicada ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 7, cuya responsabilidad recae en Raúl Garzón.