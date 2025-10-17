La iniciativa, impulsada por los comerciantes de la zona con el apoyo del Ente Municipal de Fiscalización y Control, busca fomentar el movimiento económico del área céntrica y fortalecer el vínculo entre los locales y sus clientes. Este viernes 17 de octubre, desde las 19:00 hasta las 23:00 horas, los asistentes podrán recorrer los distintos negocios de la calle Ituzaingó, que ofrecerán promociones, beneficios especiales y sorteos.

Locales como Warna, Dakota, Room, NyV y 383 se sumarán a la propuesta con descuentos exclusivos, mientras un DJ en vivo acompañará la velada con ambientación musical. Además, la oferta gastronómica estará a cargo del food truck “Panda”, que ofrecerá degustaciones y opciones para disfrutar al aire libre.