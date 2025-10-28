Una dramática situación atraviesan los vecinos y vecinas de barrio Altamira, en la zona cercana a la nueva colectora de Circunvalación realizada por Caminos de las Sierras.

Un grupo de familias que no fue trasladado a barrio Zepa C sufrió durante la realización de las obras -y ahora, con el paso de los autos- daños en sus casas.

Según precisó Ana María, una de las personas afectadas, todo comenzó en junio. En diálogo con Canal 10, la mujer remarcó que cuando empezaron las obras comenzaron los daños en sus hogares.

Hace 17 años que vive allí y la casa tenía algunas líneas en las paredes. Pero después del 4 de junio la situación se agravó. Ana Laura, otra vecina, contó que cuando empezaron a pasar las máquinas para asfaltar comenzó la peor parte.

“Te voy a ser sincera, no duermo. Tengo miedo”, confesó Ana Laura, que teme que la casa se caiga sobre ella, sus tres hijos y su pareja.

La vibración se siente todos los días. Las familias han vivido lluvias, vientos, pero nunca sufrieron este tipo de daños, propios de las fuertes vibraciones por los pasos de los vehículos.

“Lo primero que nos dicen es que no, que es mentira que es por la vibración. ¿Cómo no vamos a saber nosotros que vivimos acá que desde junio, que empezó esa obra, empezaron a quebrarse las casas del todo?”, denunció Ana María.