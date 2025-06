"Nosotros ya estamos condenados, vamos a vivir toda nuestra vida con este dolor, que sean justos y las penas sean para los que corresponden", dijo Vanesa Cáceres, mamá de Francisco, al salir de la audiencia en la Cámara 7º del Crimen donde se acerca el final del juicio por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba.

La última palabra de las madres se hizo escuchar este lunes en el edificio de tribunales, frente a los jurados populares.

"Sólo sentía que era mi culpa, que no servía para ser madre, que todo lo había hecho mal, fui a pedir ayuda al hospital y se me rieron en la cara porque me dijeron que no sabían que mi hijo se había muerto", afirmó Damaris Bustamante, mamá de Benjamín.

Después de los pedidos de condena de parte de la Fiscalía, las querellas y las defensas, el final del juicio se estima para el 18 de junio con el veredicto del tribunal.

En el banquillo de los acusados se encuentra la exenfermera Brenda Agüero, imputada por ser considerada la autora de los presuntos homicidios, y el grupo de exfuncionarios señalados por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes.

"No quiero que me tengan lástima, simplemente pido justicia y verdad", afirmó Joselina Rojas, mamá de Angeline.