En la segunda quincena de septiembre llegan nuevos espectáculos para ver en formato virtual y presencial. La propuesta es de la Agencia Córdoba Cultura.

Agendá tus shows favoritos:

Miércoles 14

A las 19. Séptimo en el Caraffa: Nomadland (de Chloe Zhao, 2020, Estados Unidos). Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine por la Diversidad: Viridiana (de Luis Buñuel, España/México, 1961). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Don Jaime (Fernando Rey), un viejo hidalgo español, vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte de su esposa, ocurrida el mismo día de la boda. Un día recibe la visita de su sobrina Viridiana (Silvia Pinal), novicia en un convento, que tiene un gran parecido con su mujer. Basada libremente en la novela "Halma", de Benito Pérez Galdós. Entrada libre y gratuita.

Jueves 15

A las 18. Cine: Una villa en la Toscana (de James D'Arcy, Reino Unido-Italia, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

En la Toscana, un bohemio artista londinense (Liam Neeson) regresa a Italia con su hijo (Micheál Richardson) para vender la casa que heredaron de su difunta esposa. Pero ninguno de los dos esperaba encontrar la hermosa villa en tan mal estado. Mientras padre e hijo restauran minuciosamente la casa, también comenzarán a reparar su relación. El futuro ahora puede parecer bastante diferente y sorprender a los dos. Repite el sábado 17 a las 21. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 19. Inauguración de la muestra Cita y Brocato. Recuperando el sentido performático de la palabra revestir. Museo Evita – Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511

Esta exposición de la artista Soledad Videla propone dos instalaciones de pinturas sobre papeles y telas, piezas en paredes, pisos y parque, más una instalación sonora que abre diálogos con el patrimonio y la arquitectura del museo. El término “revestir” en Cita y Brocato, recupera un sentido performático, en donde una flor que fue del pattern original de las tapicerías de la casa, “la llevan a desplegar en mil pétalos relucientes y así poder citar la historia e integrarla a estos otros registros de estampas que componen su archivo infinito”, como afirma la curadora de la muestra Sofia Torres Kosiba.

A las 21. Cine: El campo luminoso (de Cristian Pauls, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El film rehace hoy el viaje de la expedición sueca de Gustav Emil Haeger (1920). A partir de la ruta definida por 'Tras los senderos indios del río Pilcomayo', la película realizada entonces por el contingente sueco en Formosa, se pone en tensión aquel pasado con el recorrido actual. Repite el sábado 17 a las 18.30. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100

A las 21. Con acento cordobés: danzas folklóricas, Escuela de danzas Cecilia Dericia

Se estrena una nueva edición del ciclo de entrevistas Con acento cordobés, un recorrido por la escena cultural cordobesa contada por sus protagonistas y realizadores. En esta oportunidad, desde el auditorio Daniel Salzano del Centro Cultural Córdoba, la propuesta es adentrarse al importante mundo de la danza folklórica a través del testimonio y performance de cinco ballets de la provincia de Córdoba. La prestigiosa periodista Gabriela Vieyra, indagó, en cada entrevista, sobre el día a día de estos elencos de baile, sus desafíos, su potencialidad y su rol en la cultura popular. El registro de las entrevistas y de las piezas de danza cuenta con la presencia de público, que colmó las localidades del auditorio con bailarines, familiares, amigos y público en general. La tercera entrevista de este nuevo capítulo es a Gustavo Leymon de la Escuela de danzas Cecilia Dericia. Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

Viernes 16

A las 18.30. Feria del Centro, un espacio para el diseño. Plaza de la Música – Costanera esq. Mendoza

Por sexto año consecutivo los organismos de Cultura de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y del Consejo Federal de Cultura, organizan la Feria del Centro. El encuentro en el que más de 120 expositores de las provincias que integran la Región Centro exhibirán y venderán sus productos sustentables, tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de 15 a 21. Este espacio ofrece a los visitantes la posibilidad de comprar sus productos y conocer su modo de trabajo, un espacio gastronómico para toda la familia y bandas en vivo que formarán parte de la actividad. Durante los 3 días, se podrá disfrutar de una programación musical con artistas como Fanfarria ambulante de Santa Fé, la banda entrerriana Suma Paciencia, Princess y Juan Ingaramo junto a los Dj´s Diego Rosa, Candela, Sofía Gali, Ignacio San Pedro, representando a Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Paris Jazz Club: Woody Allen Night. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

En el espectáculo se interpretarán canciones que Woody Allen escogió para sus películas reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características de películas como Midnight in Paris, Sweet and Lowdown, Blue Jasmine y Manhattan, entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. La música en vivo es acompañada por visuales en alta calidad de escenas de las películas que acompañan de forma muy agradable. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up. Entradas desde 1600 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Ciclo Matices presenta Cuarteto de cuerdas Magnolia. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El cuarteto de cuerdas Magnolia es una agrupación de música de cámara dedicada a la interpretación de música popular argentina integrada por Hernán Soria y Julio Gutiérrez (violines), Luciana Marzolla (viola) y Pablo Dolinski (violoncello). El cuarteto de cuerdas Magnolia se ha convertido en una referencia y fuente de ideas a partir de su actividad en un campo muy poco explorado y desarrollado como lo es la música de cámara en la música popular. Entrada general 1000 pesos.

Sábado 17

A las 17. Títeres: Philia. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Dani la Chepi: Solo vos. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Solo vos es un cautivador y estimulante espectáculo musical en el que Dani La Chepi recorre junto al público las delirantes e hilarantes vivencias y reflexiones que le provocó el aislamiento. Entradas desde 2600 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

Domingo 18

A las 17. Poseidón y la Mar Chiquita por el Teatro Estable de Títeres. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda. El hundimiento de un barco puede ser el comienzo de nuevas y extrañas aventuras. Una historia en la que no faltarán flamencos, zorros, sapos, lenguados, arañas, alguna que otra serpiente, y por supuesto... mosquitos, muchos mosquitos, “una banda” de mosquitos. Entradas 500 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.