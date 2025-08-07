La Policía Ambiental de Córdoba rescató a un yaguarundí y a dos gatos montés

Un yaguarundí rojo y dos ejemplares de gato montés fueron rescatados en una zona rural de Villa Concepción del Tío y luego trasladados por la Policía Ambiental al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad.

Los animales fueron expuestos al protocolo sanitario obligatorio que incluye revisión veterinaria y cuarentena, en un espacio especialmente preparado para evitar el contacto con otros animales y prevenir cualquier riesgo de enfermedades infectocontagiosas.

Durante la evaluación médica, el yaguarundí presentó un peso de 565 gramos y signos leves de deshidratación, por lo que se le realizó una hidratación subcutánea. A pesar de ello, se mostró activo y en buen estado general.

En cuanto a los gatos monteses, uno pesó 810 gramos y el otro 920 gramos, sin presentar lesiones ni deshidratación. Ambos se mostraron muy activos y en buen estado físico.

¿Domesticados?

Los tres felinos demostraron estar habituados a la presencia humana, lo que genera preocupación sobre su nivel de contacto previo y sus posibilidades reales de reinserción en un entorno silvestre.

Actualmente, se les están realizando estudios complementarios que permitirán determinar los pasos a seguir.

Desde el Centro de Rescate se trabaja intensamente para revertir esta situación, limitando al máximo la interacción humana con los animales, con el objetivo de que puedan recuperar sus conductas naturales y ser liberados.

Una vez finalizada la etapa de recuperación sanitaria, la Secretaría de Ambiente de la provincia, en conjunto con la Policía Ambiental, será la encargada de determinar el destino de los ejemplares.