La Policía de Córdoba informó que desde la Dirección general de Policía Caminera no se envía ningún tipo de notificación por cobros como así tampoco se adjuntan links por infracciones de tránsito cometidas.

Lo expuesto es en virtud de haber advertido nuevamente la modalidad de estafa virtual vinculada a falsas notificaciones recibidas vía mail por diferentes personas.

Cabe señalar que, en esta ocasión, el mail apócrifo relaciona la Dir. Gral. de Rentas de la Provincia con la Policía Caminera. Este modus operandi es llevado a cabo a través de distintas paginas o cuentas y se lo identifica como “Phishing”, es decir la “pesca” de datos para cometer estafas.

Conforme a ello, se solicita a la población que para una mayor información sobre el estado de situación tanto personal como del vehículo respecto a posibles multas y sanciones, realice las consultas pertinentes en la "web oficial" de Rentas de la Provincia de Córdoba.

https://www.rentascordoba.gob.ar/emision/ver-y-pagar/caminera