La Policía de Córdoba denunció este sábado que, en medio de un operativo de detención, vecinos de barrio General Bustos apedrearon un patrullero.

Lo que habría motivado el ataque fue la detención de un adolescente.

El adolescente en cuestión, según informa la institución policial, tenía antecedentes y fue sorprendido infraganti con herramientas destinadas a cometer robos.

En medio de esa detención, siempre siguiendo lo que expresa el reporte oficial, “desconocidos dañaron un móvil policial a pedradas”.

La detención

Efectivos de la Policía de Córdoba detuvieron este sábado a un adolescente, que presenta antecedentes delictivos, mientras manipulaba el cableado eléctrico de un camión estacionado en la vía pública.

El procedimiento ocurrió en inmediaciones de las calles Diagonal Ica y Juan Tissera. Tras una breve persecución, el joven fue reducido por personal policial, que secuestró en su poder inhibidores de alarmas y diversas herramientas.

Mientras el móvil policial se retiraba del lugar un grupo de personas arrojó piedras, rompiendo una de las ventanillas. No se registraron heridos.