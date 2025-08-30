La Policía de Córdoba inauguró la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen

Desde este viernes, la Policía de Córdoba cuenta con la flamante Dirección de Lucha contra el Cibercrimen, tras ser inaugurada y puesta en marcha en un acto que se realizó en el edificio de la Jefatura y que contó con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la fuerza, Leonardo Gutiérrez.

Según se informó, la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen se enfocará en casos de fraude digital, robo de identidad, ciberacoso y ataques a sistemas informáticos, además de colaborar en investigaciones donde la tecnología sea utilizada como herramienta de apoyo para la comisión de diversos delitos.

La Policía anunció también la adquisición de nuevos UFED israelíes, utilizados para la apertura de teléfonos y otros dispositivos digitales, la actualización de software especializado y el refuerzo del área de Investigaciones con personal, móviles y capacitaciones internacionales.

A la presentación, que tuvo lugar este viernes en la Jefatura de Policía, asistieron los fiscales federales Maximiliano Hairabedian y Carlos Gonella, y sus pares provinciales Juan Pablo Klinger y Enrique Gavier, además del titular de la Fiscalía de Lucha contra el Cibercrimen, Franco Pilnick.